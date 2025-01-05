السوداني الى طهران يوم الأربعاء المقبل

وقال المكتب في بيان، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 كانون الثاني 2025".

وأضاف، أن" الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة.

وكان مصدر حكومي، كشف يوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وكان مقررا لها أن تجري يوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024).

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