معهد "رازي" على استعداد تام لنقل المعرفة الى الشركات المعرفية والدول الأخرى

وخلال مراسم إحياء الذكرى المئوية لتأسيس معهد "رازي" لأبحاث اللقاحات والأمصال اليوم الاحد،افاد وزير الزراعة الايراني " غلام رضا نوري قزلجة" بأن معهد "رازي" لابحاث اللقاحات والامصال على استعداد تام لنقل المعرفة والتكنولوجيا الى الشركات المعرفية والقطاع الخاص وإلى الدول الأخرى من أجل إعادة إنتاج المعرفة المنتجة في هذه المجموعة.

واضاف وزير الزراعة :كما أن هذه المؤسسة على استعداد لنقل معارفها العلمية إلى الدول الصديقة والمجاورة.

واوضح نوري قزلجة ان هناك تنسيقات جيدة بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي حتى يتم التمكن من تطوير الأنشطة في هذا المجال.

وتابع انه وفي هذا الصدد، سيتم استغلال قوة وقدرات القطاع الخاص لتطوير إنتاج اللقاح في ايران.

endNewsMessage1