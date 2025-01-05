عراقجي: مدرسة المقاومة لا تعتمد على شخص حتى تنهار بشهادة شخص أو شعب أو قادة

وقال "عباس عراقجي" خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفریق قاسم سليماني: كان الشهيد سليماني منظّر مدرسة المقاومة لإمامي الثورة (الامام الخميني (ره) وقائد الثورة الإسلامیة) ولقد حول مدرسة المقاومة إلى محور المقاومة في ميدان العمل وخلق تيارا في المنطقة غير قابل للتدمير لأن هذا المحور هو المثل الأعلى ولا يعتمد المحور على شخص ما لیدمر باستشهاد قائد أو زعیم.

وقال: لا یمکن تدمیر المثل الأعلى المقدس برصاصة مضیفا أن السلاح الرئيسي للمقاومة هو دماء الشهداء ولا ينبغي للأعداء أن يظنوا أن الضرر الذي لحق بمحور المقاومة هو انتصار لهم، بل بداية هزيمتهم .

وتابع قائلا: هذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها حزب الله قائده وأصبح حزب الله أكثر قوة بعد استشهاد الشهيد عباس الموسوي ودماء الشهيد السيد حسن نصر الله ستقوي حزب الله مؤکدا أن مفتاح النصر هو الصبر والمثابرة.

وقال إن الدبلوماسية جزء من هذه المدرسة وتتحرك بالتنسيق مع الميدان مضیفا أن الميدان والدبلوماسية يكملان بعضهما البعض ولا يوجد فصل بينهما.

وتابع قائلا : هناك أيضاً طرف ثالث وهو الإعلام ویصنع الميدان والدبلوماسية والإعلام الانتصارات معًا موضحا أن الميدان يمهد الطريق للدبلوماسية، والدبلوماسية تحول إنجازات الميدان إلى الأمن الوطني والمصالح والكرامة والعزة الوطنية.

وأشار إلى التطورات الراهنة في المنطقة وقال: إن ما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية وفي هذه الفترة الملتهبة التي شهدتها المنطقة، والذي كان یتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وحركة المقاومة كان بمثابة إعادة بلورة التنسيق الكامل بين الميدان والدبلوماسية.

واستطرد قائلا: الميدان قام بمسؤوليته على الساحة کما قامت الدبلوماسية بواجباتها.

وأشارعراقجي إلی حضور وزارة الخارجية في ساحة التطورات وقال: كلما استشهد قائد في الميدان، قام مكانه قائد آخر وإن وزارة الخارجية لطالما كانت في الميدان وقدمت العديد من الشهداء في هذا المجال سواء في اليمن أو العراق أو البوسنة ونحن نعتبر ذلك جزءا من مهمتنا، وإن شاء الله سنستمر على هذا الطريق.

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