حقيبة الدبلوماسي الايراني في مطار "رفيق الحريري" في بيروت لم تُفتش

وافاد تقرير لقناة "المنار" انه شهد مطار بيروت الدولي مساء الخميس إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة بحق ركاب طائرة تقل مسافرين لبنانيين على متن طائرة "ماهان" الإيرانية، ما تسبب في انتقادات واسعة من قبل المسافرين. وقامت الأجهزة الأمنية بإجراء تفتيش دقيق للطائرة، ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات.

وذكر ناشطون أن عمليات التفتيش بدأت قبل أسابيع وتتم بإشراف ضباط أميركيين.

وكانت قناة “الحدث” السعودية قد زعمت بعد ظهر أمس الخميس نقلا عن مصادر غربية أن” إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لشركة "ماهان إير" من طهران لبيروت”.

بعدها، أوردت قناة "الحدث" أنه” بعد نشرها لخبر الطائرة الإيرانية تحركت الإتصالات اللبنانية مع السلطات الإيرانية”، وتبع ذلك سيل من الأخبار والشائعات التي تتناول حمولة الطائرة.

ولاحقاً، تحدثت مراسلة "الحدث" في بيروت عن الأمر .

وفي إطار هذه التدابير، أصرت الأجهزة الأمنية على تفتيش الحقائب الدبلوماسية والبضائع، ما يعكس أداءً غير معهود في إجراءات أمن المطار.

وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي في تصريح له: “يتمّ تفتيش الطائرة الإيرانية في مطار بيروت، وجهاز أمن المطار يطبق التعليمات”. واستمرت النقاشات حتى ساعة متأخرة من الليل واستدعت تدخلات أمنية وسياسية لتهدئة الأجواء وإزالة التوتر.

ونشر احد اهالي ركاب الطائرة فيديو عما حدث معه في المطار.

كما اعترض أحد الركاب على طريقة التفتيش الغريبة والإنتظار الطويل.

وقال بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان، ردا على سؤال مراسل وكالة أنباء "إرنا" حول تفاصيل هذا الحادث: خلافا للشائعات التي نشرت في وسائل الإعلام، ووفقا للقواعد الدولية والقوانين الدبلوماسية، لم يتم تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني الذي غادر المطار دون اي مشكلة بعد المتابعة من قبل السفارة الإيرانية وتدخل وزارة الخارجية اللبنانية.

وأضاف خسروي: أن الحادث وقع الليلة الماضية بسبب ضغوط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على لبنان، وزعمت قناة عربية كذبا أن الحكومة الإيرانية كانت تحول أموالا عبر رحلة ركاب. وقامت سلطات المطار بفحص أمتعة الركاب وتبين لها كذب ادعاءات وسائل الإعلام الأمريكية الصهيونية.

وقال: احتجاجا على تصرفات مسؤولي مطار بيروت مع ركاب الطائرة الإيرانية وأغلبهم لبنانيون وتأخيرهم لعدة ساعات، فضلا عن المعاملة غير المقبولة للدبلوماسي الإيراني، تجمع العديد من الأشخاص أمام السفارة الإيرانية حيث اعربوا عن استنكارهم بشان نشر مثل هذه الأخبار المناهضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ثم حضر السفير الايراني في بيروت مجتبى أماني، امام الحشد بضع دقائق، وشكرهم على مشاعرهم مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف دائماً إلى جانب حكومة وشعب لبنان وستبقى داعمة لهما.

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