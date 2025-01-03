عراقجي: مستعدون لمفاوضات بناءة دون تأخير حول البرنامج النووي

وفي مقابلة حصرية مع قناة CCTV الصينية قال عراقجي: نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ولأكثر من عامين، تفاوضنا بحسن نية مع مجموعة 5+1، حيث تمكنا من التوصل إلى اتفاق قبله العالم أجمع وأعجب به باعتباره إنجازاً للدبلوماسية.

وأضاف: نفذناه بحسن نية، لكن أمريكا هي التي قررت الانسحاب منه دون أي سبب أو مبرر وأوصلت الوضع إلى هذا الحد.

وقال عراقجي: ما زلنا مستعدين للدخول في مفاوضات بناءة دون تأخير فيما يتعلق ببرنامجنا النووي؛ مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: في رأينا أن الصيغة الموجودة هي نفس الصيغة السابقة للاتفاق النووي، وهي بناء الثقة بشأن برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات. وعلى هذا الأساس نحن مستعدون للتفاوض.

وقال عراقجي: جرت جولة من المفاوضات مع الدول الأوروبية. وقد تقرر عقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح: في حالة أميركا، من الطبيعي أن تقوم الحكومة الجديدة بصياغة سياستها الخاصة وسنتخذ القرار على أساسها. لقد كانت الصين وروسيا عضوين فعالين في المفاوضات في الماضي، ووفقا لجمهورية إيران الإسلامية، ينبغي لهما الاستمرار في لعب دور بناء في هذه المفاوضات. هذه هي رغبتنا وإرادتنا.

*الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأً استراتيجياً كبيراً بالنسبة لأميركا

وتابع عراقجي: لقد مرت 10 سنوات على عام 2015 وحدثت العديد من التغييرات. لقد كان انسحاب أميركا من خطة العمل الشاملة المشتركة خطأً استراتيجياً كبيراً جداً بالنسبة لها، وواجه رد فعل إيران. وبطبيعة الحال، توسعت العقوبات الأميركية أيضاً، ولدينا أزمة في منطقة غرب آسيا، لكن طريق الدبلوماسية لم يُغلق أبداً.

وأضاف: كدبلوماسي، أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حلول دبلوماسية حتى في أصعب المواقف، لكن الأمر يعتمد على مدى توفر الإرادة السياسية ومدى الإبداع والمبادرة التي يتمتع بها الدبلوماسيون حتى يتمكنوا من إيجاد طرق جديدة والخروج منها بصيغ جديدة للتوصل إلى اتفاق. وإذا توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الآخر، فإن إيجاد الحل صعب لكنه ليس مستحيلا.

*نحن لا نتخذ قراراتنا بشأن سوريا بناء على المتغيرات الظاهرية والكلمات والشعارات

وتابع وزير الخارجية: نحن لا نتخذ قراراتنا بشأن سوريا بناءً على المتغيرات الظاهرية والكلمات والشعارات، وننتظر أن تعلن الحكومة الانتقالية سياساتها تجاه المنطقة والدول الأخرى وإيجاد أسس كافية. نحن نتخذ القرارات على أساس السلوكيات.

وأضاف عراقجي: كيفية تعاملنا مع سوريا تعتمد على سلوك الادارة الجديدة فيها. إيران لديها نوايا حسنة وتريد السلام في سوريا. نريد المساعدة في استقرار سوريا وضمان أمن جميع المجموعات العرقية فيها.

وأوضح: على جميع دول المنطقة التعاون والمساعدة في تشكيل حكومة شاملة تتكون من كافة المجموعات العرقية والقومية في سوريا والحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الإقليمية.

وأضاف عراقجي: لا ينبغي أن تصبح سوريا مكاناً وملجأً للإرهابيين وتهديداً لجيرانها والمنطقة، وهذه كلها مبادئ يتفق عليها الجميع في المنطقة.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي: القرار النهائي سيتخذه الشعب السوري وعلينا فقط مساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة لنشهد سوريا تعيش بسلام وهدوء مع جيرانها.

*العلاقات بين إيران والسعودية تمضي في مسار جيد للغاية

وأضاف عراقجي: العلاقات الإيرانية السعودية تسير في طريق جيد للغاية والجانبان راضيان عن إعادة العلاقات ويريان فوائد في هذه العلاقات. وبطبيعة الحال، هناك إمكانيات كثيرة في العلاقات الثنائية لم يتم استغلالها بعد، وفي رأيي أن مسار العلاقات بين البلدين تدريجي وبطيء ولكنه مستمر.

وقال: لقد حققت الجهود المصحوبة بحسن نية الصين نتائج جيدة. تتمتع الصين بعلاقات اقتصادية جيدة مع مختلف دول المنطقة، فهي دولة محترمة، وهذا رصيد للصين يمكن أن تستخدمه للعب دور سياسي أكبر لحل النزاعات المحتملة بين دول المنطقة، وإيران ترحب بهذا الدور وعلى استعداد للتعاون.

*نحن على استعداد تام لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني المتجددة

وأضاف وزير الخارجية: نحن على استعداد تام لمواجهة التهديدات المتجددة من الكيان الصهيوني. وأرجو ألا يقوم الصهاينة بمثل هذا الجنون، لأن النتيجة ستكون حرباً شاملة.

وأوضح عراقجي: الكيان الإسرائيلي لم يحقق هدفه الرئيسي خلال الهجوم على غزة، اذ دخل غزة بهدف تدمير حماس، لكن عليه اليوم التفاوض على وقف إطلاق النار مع حماس نفسها.

وتابع: قلنا مرات عديدة أن أي وقف لإطلاق النار تقبله حماس والفلسطينيون أنفسهم سيكون مدعوما من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإذا قبلوا أي وقف لإطلاق النار، فإننا سوف ندعمهم.

وأضاف عراقجي: على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من اتخاذ إجراءات لوقف هذه الجرائم بسبب ضغوط الولايات المتحدة، إلا أن المجتمع الدولي لديه مسؤولية أخلاقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الجرائم الإسرائيلية والضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وهذا الكيان نفسه لوقف هذه الجرائم.

*ما زال مستقبل المقاومة مشرقاً

وتابع وزير الخارجية: في رأيي أن مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا وحزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام.

وأضاف عراقجي: حزب الله اللبناني حاضر أيضاً كقوة سياسية في لبنان وله قاعدة اجتماعية كبيرة، حزب الله له حضور سياسي قوي في لبنان ويستمر في ذلك.

*التفاعلات رفيعة المستوى مستمرة بين إيران والصين

وتابع: زيارتي إلى الصين هي أول زيارة ثنائية لي خارج منطقة غرب آسيا، وقد تم اختيار بكين في هذا السياق، نظرا للأهمية التي نوليها للعلاقات مع الصين.

وصرح وزير الخارجية: إن إحدى علامات العلاقات الجيدة جدًا بين إيران والصين هي التفاعلات رفيعة المستوى بين البلدين. ومن أهمها اللقاء بين رئيسي البلدين الذي عقد في مدينة قازان الروسية اخيرا. اللقاء الذي تم كان لقاء مهم جداً وحقق العديد من الإنجازات. إن التحرك السياسي بين البلدين جيد جداً، وهناك تبادل زيارات للوفود بين طهران وبكين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والشبابية وانفاذ القانون وغيرها.

وقال: بالإضافة إلى التعاون الثنائي، تجري إيران والصين مشاورات وثيقة مع بعضهما البعض في مجالات القضايا الإقليمية والدولية، وفي اللقاء الذي عقدته مع وزير الخارجية الصيني والذي استغرق نحو 4 ساعات خلال هذه الزيارة، بحثنا التطورات في المنطقة وناقشنا كيفية التعامل مع هذه القضايا والتعاون مع بعضنا البعض في هذا المجال.

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