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سياسة ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٥ - ٠٧:٤٨:١٥

لاريجاني: سندعم التيار الحاكم في سوريا إذا دافع عن أرضه وأعطى السوريين حقوقهم

صرّح كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي لاريجاني، بأنّ تفاعل إيران مع التيار الحاكم في سوريا يعتمد على سلوكه تجاه طهران، معقّباً أنّ طهران لا توجد لديها مشكلة في التعاطي معه.