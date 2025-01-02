لاريجاني: سندعم التيار الحاكم في سوريا إذا دافع عن أرضه وأعطى السوريين حقوقهم
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صرّح كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي لاريجاني، بأنّ تفاعل إيران مع التيار الحاكم في سوريا يعتمد على سلوكه تجاه طهران، معقّباً أنّ طهران لا توجد لديها مشكلة في التعاطي معه.
وقال لاريجاني إنّ التيار الحاكم في سوريا إذا قال إننا ندافع عن وحدة أراضينا، ونريد إعطاء جميع السوريين حقوقهم، ونريد إنشاء هيكل ديمقراطي في البلاد، فإنّ إيران ستدعمه، واصفاً اللقاءات السياسية التي تعقد اليوم في دمشق، بأنّ معظمها لفتات سياسية.
وتساءل لاريجاني، قائلاً: هل سيعملون (التيار الحاكم في سوريا) بكلامهم؟ نأمل أن تكون سوريا دولة إسلامية ديمقراطية، وأن تدافع عن نفسها ضد إسرائيل.
وأضاف أنّ إسرائيل تعتقد أنّه بإمكانها إخضاع شعوب المنطقة بقبضة من حديد، مشدّداً على أنّ وعي الشعب السوري سوف يتعمّق، وسيقف ضدّ السلوكيات الإسرائيلية القمعيّة.
ولفت لاريجاني إلى أنّ المجتمع السوري الآن مجتمع مضطرب، هو بلدٌ تأخذ فيه دولة أخرى جزءاً منه، وتسيطر دولة أخرى أيضاً على نفطه، مؤكداً أنّ في سوريا مكوّنات مختلفة لها كلمتها وتريد حقوقها.
وفي وقتٍ سابق، دان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا، مشيراً إلى أنّه في ظلّ احتلال الكيان الصهيوني للأراضي السورية، ستظهر مقاومة جديدة في سوريا، خلال الأعوام المقبلة.
وأكّدت إيران في أكثر من مرّة، أنها تبحث عن تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية، داعيةً إلى احترام الأديان والمذاهب كافة، وتشكيل حكومة سورية شاملة.