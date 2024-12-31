موافقة قائد الثورة على المناقشة المجددة للوائح FATF

يشار أن لوائح اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب CFT واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم "باليرمو"، قد وافق عليها البرلمان الايراني عام 2020 ولكن لم يتم اعتمادهما من قبل مجلس صيانة الدستور، وقد خرجت من جدول أعمال هذا الجهاز منذ ذلك الحين.

endNewsMessage1