Iranian Labour News Agency

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موافقة قائد الثورة على المناقشة المجددة للوائح FATF

موافقة قائد الثورة على المناقشة المجددة للوائح FATF
معرف الأخبار : ۱۵۷۶۹۰۷
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أعلن وزير المالية والاقتصاد الايراني "عبدالناصر همّتي" موافقة قائد الثورة الاسلامية على مناقشة لوائح مجموعة العمل المالي الدولية FATF مجدداً بمجمع تشخيص مصلحة النظام للبلاد.

يشار أن لوائح اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب CFT واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم "باليرمو"، قد وافق عليها البرلمان الايراني عام 2020 ولكن لم يتم اعتمادهما من قبل مجلس صيانة الدستور، وقد خرجت من جدول أعمال هذا الجهاز منذ ذلك الحين.

 

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