الرئیس بزشکیان یهنئ بمناسبة میلاد السید المسیح (ع) وراس السنة المیلادیة 2025م

وكتب الرئيس بزشكيان، في برقيات التهنئة بالمناسبة، أن "احياء ذكرى ميلاد نبي الرحمة والنور السيد المسيح (عليه السلام) هو احتفاء بالسلام والاخلاق الحسنة في المجتمعات الانسانية، وتعاليمه على غرار جميع الانبياء الالهيين، هي السبيل الى التخلص من الظلم والجور.

كما تطلع الرئيس الايراني في برقيات التهنئة، بان يشهد العالم على اعتاب السنة الميلادية الجديدة، ويمن هذا المولد العظيم، اقتلاع جذور الظلم والعنف وجرائم الابادة الجماعية، و(في المقابل) ارساء السلام والاستقرار على صعيد البسيطة.

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