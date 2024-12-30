إیران تحتج على بناء سد باشدان على نهر هریرود في أفغانستان

وقال المتحدث الرسمي باسم صناعة المياه في البلاد، إن بناء سد باشدان في حوض هريرود الحدودي سيقلل من التدفق الطبيعي لنهر هريرود الحدودي وسيسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية والأضرار البيئية في مناطق المصب، وخاصة الأضرار الجسيمة في تزويد مدينة مشهد المقدسة بمياه الشرب.

وأضاف: "لقد استفاد سكان مستجمع مياه هريرود في كل من إيران وأفغانستان من التدفق الطبيعي لهذا النهر العابر للحدود لسنوات عديدة، وقد ثبتت الحقوق العرفية والتاريخية لكلا الجانبين".

وتابع: "قد أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا وتكرارا عن احتجاجها الرسمي عبر القنوات الدبلوماسية ضد الآثار السلبية العابرة للحدود الناجمة عن إجراءات بناء السدود الأحادية الجانب من الجانب الأفغاني في حوض هريرود".

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