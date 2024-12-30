إیران توضح بشأن احتجاز صحافیة إیطالیة

وقد أصدرت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية بياناً اليوم الاثنين بشأن خبر اعتقال المواطنة الإيطالية السيدة "تشيشيليا سالا".

وأضاف هذا البيان، أن "سياسة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي كانت ولا تزال قائمة على تحفيز وتشجيع وتسهيل نشاطات الصحفيين المنتسبين الى وسائل الإعلام الاجنبية المتفرقة، وزيادة عدد وسائل الإعلام الأجنبية الناشطة في البلاد، وحماية حقوقهم القانونية، وقد تم متابعة هذه السياسة بجدية من قبل الحكومة الايرانية الرابعة عشرة".

وأوضح البيان، أن السيدة "تشيشيليا سالا"، كانت قد وصلت إلى إيران في 23 ديسمبر 2023 بتأشيرة صحفية، وقد تم اعتقالها في 29 ديسمبر 2023 لانتهاكها قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار البيان إلى، أن "التحقيق لا يزال جار مع المواطنة الإيطالية، واعتقالها تم وفقا للقوانين السائدة في البلاد، كما تم تبليغ السفارة الإيطالية في طهران بشأن اعتقالها، مع توفير إمكانية التواصل القنصلي للسيدة سالا، حيث اجرت الاخيرة اتصالا هاتفيا مع اسرتها".

وختم البيان الصادر عن وزارة الثقافة الايرانية، أنه "سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقاً وبعد سماح الضوابط القضائية بذلك".

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