بزشکیان: نهج الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة هو نشر السلام والأمن بین کافة الدول الإسلامیة

ووصف مسعود بزشکیان، خلال استقباله وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، العلاقات بين البلدين بأنها طويلة الأمد وحميمية وودية، وقال إن هذه العلاقات توسعت في مختلف المجالات وعلى مستويات مختلفة.

وتابع قائلا: إن استمرار هذه العلاقات البناءة وتوسيعها أمر مهم للغاية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى الاتفاق بين البلدين على عقد الاجتماع المقبل لللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب مضيفا أن الإجراءات والمتابعات الجيدة جارية من أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات السابقة والتوصل إلى تفاهمات جديدة بين البلدين.

السياسة الخارجية لإيران هي توسيع العلاقات وتعزيز التعاون مع كافة الدول الإسلامية والدول المجاورة

واستطرد قائلا: إن السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الحالية تقوم على توسيع العلاقات وتعزيز التعاون مع كافة الدول الإسلامية والدول المجاورة والشقیقة وتحتل عمان مكانة متميزة بين هذه الدول.

وأردف قائلا: إنه من غير المقبول أن تكون هناك خلافات بين دول المنطقة والدول الإسلامية وأن يستغل مجرم مثل الکیان الصهيوني هذا الوضع لضربها والإضرار بها.

و أكد الرئيس الإيراني أن النهج العملي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو توسيع السلام والأمن في المنطقة وبين جميع الدول الإسلامية داعيا إلى تفاعل أكثر جدية بين إيران وسلطنة عمان في هذا الاتجاه.

توسيع العلاقات مع إيران، قاعدة ثابتة بالنسبة لعمان

و من جانبه نقل وزير الخارجية العماني في هذا اللقاء التحيات الحارة لسلطان عمان إلى قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهوریة والشعب الإيراني وقال: تربط البلدين علاقات عميقة وتاريخية تشكلت وتوسعت وتعززت على أساس الثقة وحسن النية وإن سلطان عمان مهتم جدًا بتوسيع هذه العلاقات.

واعتبر وزير الخارجية العماني، العلاقات بين البلدين نموذجا لتوسيع التعاون المبني على الصداقة والثقة المتبادلة وقال: إن توسيع العلاقات مع إيران على أساس الاحترام والثقة المتبادلة كان قاعدة ثابتة بالنسبة لعمان.

وشدد بالقول: لطالما قد تابعنا ودعمنا نهجكم الحكيم على الساحة الداخلية وخاصة السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأنا أتابع تنفيذ المناهج والتوجهات المشتركة بين البلدين في وزارة الخارجية العمانية.

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