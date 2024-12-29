بزشكيان يعزي بوفاة رئيس وزراء الهند السابق

وكتب الرئيس بزشكيان في مدونة على منصة إكس اليوم الاحد: أقدم التعازي لأسرة وذوي الدكتور مان موهان سينغ رئيس وزراء الهند السابق، وإلى الشعب والحكومة في الهند.

واضاف: لقد كان الدكتور سينغ زعيمًا حكيمًا للهند وداعمًا كبيرًا للعلاقات بين الشعبين الايراني والهندي.

وقد توفي مان موهان سينغ المعروف بمهندس الإصلاحات الاقتصادية في الهند، عن عمر يناهز 92 عاما، فجر الخميس.

وكان الزعيم المخضرم لحزب المؤتمر، قد تقاعد من مجلس الشيوخ بعد 33 عامًا ومن ثم شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من عام 2004 إلى 2014.

endNewsMessage1