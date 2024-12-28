عراقجي: عام 2025 سيكون عاما مهما بالنسبة للملف النووي الإيراني

وقال وزير الخارجية الإيرانية "عباس عراقجي" للصحفيين، عقب مباحثاته في بكين مع وزير الخارجية الصيني والأمين العام لمنظمة شنغهاي : لقد ناقشنا مع وزير الخارجية الصيني مجموعة واسعة تتعلق بالتعاون الثنائي بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها وكذلك حول الملف النووي الإيراني.

وأضاف : فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية والإرهابية، التي تشكل مصدر قلق بالغ للجميع، ناقشنا مع الجانب الصيني أيضا الوضع في أفغانستان وسوريا وغزة ولبنان واليمن والقضية الفلسطينية.

وأوضح عراقجي حول لقائه مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي : استعرضنا في هذا الاجتماع المقترحات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول التجارة والأمن والتعاون الاقتصادي والطاقة وتشكيل مركز للطاقة يضم الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.

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