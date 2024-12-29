عراقجي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة قصيرة

واعلن المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي ان وزير الخارجية زار اليوم الاحد الامارات المتحدة العربية خلال العودة من رحلته الى جمهورية الصين الشعبية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية على موقع X: "في طريق عودته من زيارة رسمية إلى الصين، قام معالي وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي بزيارة قصيرة الى دبي بناء على دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد، لاستعراض آخر التطورات في المنطقة.

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