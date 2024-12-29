زیارة مرتقبة لوزیر خارجیة عُمان إلى طهران

وكتب "موسى فرهنك"، سفير إيران في عُمان، في رسالة عبر منصة "إكس": "مع اقتراب العام الميلادي الجديد وفي ظل التحولات الساخنة في المنطقة، سنشهد قريبًا مرحلة جديدة من العلاقات بين طهران ومسقط، ودورة جديدة من التعاون الإقليمي بين إيران وجيرانها، وذلك مع زيارة وزير خارجية سلطنة عُمان إلى طهران".

وأضاف: "إيران وعُمان تمثلان نموذجًا مثاليًا للعلاقات القائمة على الثقة والصدق".

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