السوداني: ايران وقفت الى جانب العراق في مكافحة الارهاب

وفي جزء من هذه المقابلة، تساءلت مذيعة قناة العربية: "ازدواجية إيران وأميركا!". البعض يقول إن العراق يتبع أوامر إيران، والبعض الآخر حتى داخل العراق يقول إن حكومة البلاد تخضع لنفوذ وقيادة أمريكا وسياساتها. متى سيتخلص العراق من هذه الازدواجية؟

ورد رئيس الوزراء العراقي: "هذا لن يحدث إلا عندما يتخلص الآخرون من فوبيا طهران وواشنطن".

وأوضح السوداني: «علاقاتنا مع إيران مبنية على جوارنا وقواسمنا المشتركة. وأضاف أن "إيران دولة وقفت إلى جانب العراق في دعم العملية السياسية ومحاربة الإرهاب".

وأضاف: «من جهة أخرى، علاقاتنا مع أميركا هي أيضاً علاقات استراتيجية والشراكة الشفافة مبنية على اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وكانت أميركا أيضاً الدولة التي قادت التحالف الدولي ودعمت جهود العراق في محاربة الإرهاب. لقد انتصر العراق بتضحيات شعبه إلى جانب هؤلاء الأصدقاء.

وأوضح رئيس وزراء العراق أن بغداد، الفريدة من بين جميع دول المنطقة، تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وهذه السمة الإيجابية تساعد على خلق تقارب بين وجهات نظر هاتين الدولتين المهمتين.

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