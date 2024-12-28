بقائي: إيران والصين عازمتان على تعزيز السلام والأمن على المستوى الدولي

وعلى صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" :وصل وزير الخارجية عباس عراقجي الى بكين اليوم لعقد أول اجتماع ثنائي رسمي له خارج المنطقة منذ توليه منصبه.

واضاف بقائي: أجرى عراقجي مناقشة مفيدة وشاملة للغاية مع نظيره الصيني وانغ يي حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وتابع :وباعتبار ايران والصين شريكين استراتيجيين شاملين، فإنهما عازمتان على توسيع المشاورات الوثيقة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز مصالح البلدين، فضلا عن المساهمة في سيادة القانون والسلام والأمن على المستوى الدولي.

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