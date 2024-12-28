هيئة الأركان العامة الإيرانية: نظام الهيمنة بقيادة أمريكا لن يحقق مكاسب في سوريا

اصدرت الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بيانا بمناسبة عشرة البصيرة (29 ديسمبر الى 8 يناير) والذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني.

وجاء في البيان : إن يوم 9 دي ( 29 ديسمبر) هو مظهر الإرادة والجهود التي سجلت بكل عفوية حركة هائلة في التاريخ وجعلتها وجعلت منه منارة للمسار المضطرب للثورة الإسلامية.

إن الشعب وولاية الفقيه هما الركيزتان الأساسيتان اللتان لا تنفصلان عن النظام المقدس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالاعتماد على هذين الركيزتين تمكن النظام من تحقيق العديد من المثل الثورية والتغلب على الصعوبات.

خلال الثورة لم يدخر نظام الهيمنة بقيادة أميركا الشريرة وبمساعدة الكيان الصهيوني الشرير القاتل للأطفال في أي جهد لمواجهة الثورة الإسلامية وأهدافها، واستخدموا كل وسائلهم في ذلك الاتجاه، ولكن بفضل الله وبحضور الشعب المؤمن بولاية الفقيه في مختلف المشاهد والساحات وراية ولي أمر المسلمين، واجهت هذه المؤامرات إخفاقات متتالية وفاضحة.

واضاف البيان : إن الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصة التطورات في سوريا، تظهر استمرار الشر وانعدام الأمن وعمق عداء الاستكبار العالمي الذي تقوده أميركا المجرمة الشريرة الكبرى ضد الدول المحبة للحرية، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك إن ما حدث في سوريا هو نتاج خطة أميريكية صهيونية مشتركة، ومن الواضح أن نظام الهيمنة الذي تقوده اميركا في منطقة غرب آسيا يسعى لتحقيق أهدافه الشريرة، بما في ذلك نهب الموارد وتكبيل المسلمين، وحالياً فإن أكبر عائق أمام ظلمهم وجرائمهم هو النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، لذا فهو يحاول استخدام جميع القدرات الدولية والإقليمية للتغلب على هذه العقبة، لكن إذا رجع إلى أيامه الماضية سيفهم أنهم كما في الماضي فان الشعب الايراني المسلم البطل سيبطل كل احلامهم، وبفضل الله لن يحققوا شيئاً في سوريا أيضاً.

واختتم البيان قائلا: ان الأركان العامة للقوات المسلحة، إذ تحتفل بعشرة البصيرة (من 29 ديسمبر الى 8 يناير) وتحتفل بالذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، تعلن للشعب الايراني المسلم البطل والمستيقظ إن القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بكل قوتها واستعدادها الكامل، والاستفادة من جميع الخبرات والإنجازات الدفاعية الأخيرة ودعم الشعب العزيز والمخلص والثوري، لم تتردد في بذل أدنى جهد في الدفاع المقتدر والحفاظ على أمن البلاد ، وهي على استعداد دائمًا للرد بشكل حاسم وقاطع على أي تهديد أو عدوان من جانب أعداء الثورة الإسلامية اللدودين.