الرئيس بزشكيان: لسنا في صراع مع احد

واضاف الرئيس بزشكيان الذي كان يتحدث اليوم الى حشود من أهالي بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية (شمالي شرق) انه يجب الوفاء بالوعود التي اطلقناها واليوم هو يوم العمل والوفاء بالوعود.

واكد انه يمكن في ظل الوحدة والتماسك، معالجة جميع المشاكل وان كانت كل الطرق مغلقة فان بوسعنا ايجاد طريق جديد ومواصلة حركتنا.

واوضح ان اعداء الشعب الايراني لا يريدون ان يستبب الامن والاستقرار والهدوء في البلاد مضيفا ان الاعداء يستغلون الخلافات الداخلية ليحولوا دون تقدمنا، لكن ان كنا معا ونسير خلف قائد الثورة الاسلامية والافاق التي طرحها سماحته، فاننا سنسوي جميع المشكلات.

واكد رئيس الجمهورية اننا نعمل على ان نكون اصدقاء مع بلدان المنطقة، ولسنا في صراع مع اي احد، ولا نريد الحرب مع اي احد، نريد ان يستبب السلام والامن في البلاد والمنطقة والعالم وان يعيش الجميع في امن وسلام.

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