طوکیو تدخل إلى خط الوساطة بین إیران وأمریکا مجددا بشأن الملف النووي

ونشرت وكالة “كيودو” تقريرًا قالت فيه: كان لدى حكومة ترامب السابقة نهج صارم تجاه برنامج إيران النووي، مما زاد من التوترات في العلاقات بين إيران وأمريكا. وبما أن اليابان تعتبر دولة صديقة لإيران، ففي حال قيامها بالوساطة، من المتوقع أن تلعب دورًا في تقليل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي وموضوع العقوبات.

وكان قد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأسبوع الماضي في مقابلة مع قناة “الغد” المصرية بأن إيران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي، وقال: “نحن لا نزال في انتظار قرار الأطراف التي دخلنا معها في المفاوضات، والتي تشمل ثلاث دول أوروبية، الصين، روسيا، والطرف الأمريكي الذي خرج من الاتفاق النووي.” وأضاف: “نحن على يقين كامل بأن ملفنا النووي سلمي، ولا نعارض المشاركة والتعاون مع الآخرين، وحتى بعد خروج أمريكا من الاتفاق لم نغادر طاولة المفاوضات، ونحن مستعدون للدخول في مفاوضات شريفة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.”

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