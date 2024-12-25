مهاجراني: اعادة فتح السفارة الايرانية يتوقف على اداء حكام سوريا

وقالت مهاجراني وهي تعقب على ما قالته يوم امس في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي ردا على سؤال بشان التطورات الاخيرة في سوريا والعلاقات بين البلدين، قالت ان ايران ستتخذ القرار في ضوء اداء وسياسات التيارات الحاكمة في سوريا. وكما تعلمون فان الوضع في سوريا في الوقت الحاضر غير واضح.

واضافت المتحدثة باسم الحكومة وهي تتحدث الى مراسل ارنا انه من غير الواضح باي شكل ولاي هدف وباي مبرر، غيّرت بعض الدول توجهاتها فجاة بشان سوريا ، موضحة ان الجمهورية الاسلماية الايرانية ستتخذ القرار بهذا الخصوص في ظل سلوك واداء حكام سوريا.

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