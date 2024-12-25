في ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)؛ رئيس الجمهورية يهنئ البابا فرنسيس وكل الموحدين
بمناسبة عيد الميلاد وذكرى ميلاد المسيح بن مريم (ع)، وجه رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، رسالة تهنئة الى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اكد فيها ان تكريم ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) يمثل ارضية معنوية للتذكير بالاوامر الالهية والتعاليم القيمية لجميع الانبياء لإرساء العدالة والسلام والحرية.
واضاف الرئيس بزشكيان في رسالة التهنئة التي وجهها اليوم الاربعاء أن المجتمع في العصر الحاضر، بحاجة إلى رؤية جديدة لمعالجة قضايا المجتمعات الانسانية، لذلك فان التفكير والتامل في الخصائص السامية للانبياء الالهيين، يمكن أن يشكل سبيلا للبشرية المعاصرة لبلوغ الكمال الانساني.
واعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته عشية حلول السنة الميلادية الجديدة ان نشهد اجراءات مؤثرة على طريق السلام والامن والحرية للشعوب المضطهدة والمظلومة لا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم.