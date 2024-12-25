في ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)؛ رئيس الجمهورية يهنئ البابا فرنسيس وكل الموحدين

واضاف الرئيس بزشكيان في رسالة التهنئة التي وجهها اليوم الاربعاء أن المجتمع في العصر الحاضر، بحاجة إلى رؤية جديدة لمعالجة قضايا المجتمعات الانسانية، لذلك فان التفكير والتامل في الخصائص السامية للانبياء الالهيين، يمكن أن يشكل سبيلا للبشرية المعاصرة لبلوغ الكمال الانساني.

واعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته عشية حلول السنة الميلادية الجديدة ان نشهد اجراءات مؤثرة على طريق السلام والامن والحرية للشعوب المضطهدة والمظلومة لا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم.

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