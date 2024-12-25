الادميرال سياري يمنح وزير الخارجية وسام الجيش الإيراني

والتقى وزير الخارجية الإيراني، بعض قادة ومسؤولي القوات المسلحة في ختام المؤتمر المشترك للمسؤولين والقادة السياسيين للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومنح الادميرال "حبيب الله سياري" في هذا اللقاء،"عباس عراقجي" وسام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقديراً لجهوده في المجال الدبلوماسي.

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