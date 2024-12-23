اللواء سلامي: نحن ندعم بأقصی طاقاتنا جبهة المقاومة لكنهم ينتجون أسلحتهم بأنفسهم

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني في مؤتمر الصلاة العام ان قوات الحرس الثوري تدافع عن الجمهورية الاسلامية الايرانية بكل قوتها، وقلوبها الواثقة والمفعمة بالأمل، وخطواتها الثابتة، وقد أصبحت مصدر القوة لشعبنا العزيز.

وأضاف اني لقد رأيت تضحيات قواتنا بأم عيني؛ لقد رأيتهم عندما كانوا يسارعون لمساعدة الناس ورأيت كل هؤلاء الأحباب في ساحة المعركة حيث أجرؤ على القول إنه لا توجد قوة في هذا العالم يمكنها التغلب عليهم، لا في البر، ولا في البحر، ولا في الجو.

وأكد اللواء سلامي أن الحرس الثوري قوي لأن قدرته ترجع الى القدرة الإلهية ومتصلة بها، إنه مرتبط بالأفكار الإلهية، يؤمن بالحكم الإلهية للقرآن ويجريها على لسانه وهي راسخة في قلبه.

وأضاف: نحن ندعم بأقصی طاقاتنا جبهة المقاومة لكنهم ينتجون أسلحتهم بأنفسهم.. إنهم يستخدمون تكتيكاتهم الخاصة. نحن نعمل بنفس الطريقة.

وتابع مضيفا: ألم نقوم بتنفيذ عملية الوعد الصادق بأنفسنا؟ كان بإمكاننا أن نقدّم السلاح إلى جبهة المقاومة لكي تهاجم، لكننا ضربنا أنفسنا.

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