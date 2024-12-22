عراقجي لنظيره اليمني: ما تفعله أمريكا هو لإضعاف الدول الإسلامية

وناقش وزير الخارجية وشؤون اللاجئين في حكومة التغيير والبناء اليمنية جمال أحمد علي عامر، هاتفيا اليوم الاحد مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، العلاقات الثنائية وآخر التطورات بالمنطقة.

الى ذلك دان عراقجي، هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني على اليمن؛ مؤكدا بان "ما ترتكبه الولايات المتحدة من انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي، نيابة عن الكيان الصهيوني وحلفائه يأتي في إطار خطتهم المشتركة لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية والمهيمنة على المنطقة".

وثمّن وزير الخارجية الايراني "مقاومة الشعب اليمني المشرفة ودعمه للشعب الفلسطيني المظلوم"، قائلا : ان الكيان الصهيوني، رغم كل جرائمه واعتداءاته وتمتعه بالدعم اللامحدود من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، لكنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه الخبيثة.

بدوره، قدم وزير الخارجية اليمني، تقريراً عن آخر التطورات في بلاده؛ مشيدا يمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لحكومة وشعب اليمن ضد عدوان الأعداء.

وأضاف علي عامر في هذا الاتصال : إن محاولات أمريكا و"إسرائيل" ترمي الى فرض الاستحواذ على المنطقة، وبما يلزم على الدول والشعوب الإسلامية الكبرى أن تسخر قدراتها الهائلة لمنع الاعداء من تحقيق أطماعهم.

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