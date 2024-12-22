قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشداً من قراء مدائح ومراثي أهل البيت(ع)

وعلى غرار الاعوام الماضية، يعقد اللقاء ابتهاجا بحلول ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) بنت رسول الله (ص)، والذي يتزامن ايضا مع ذكرى ولادة مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام السيد روح الله الخميني (رض).

كما يحضر اللقاء حجة الإسلام السيد محمد مهدي نصر الله، نجل الشهيد السيد حسن نصر الله.

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