قائد الثورة يستقبل غدا الاحد جمعا من مقرئي المدائح والمراثي لاهل البيت (ع)

وهذا اللقاء، وعلى غرار الاعوام الماضية، يعقد ابتهاجا بحلول ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين (سلام الله عليها) فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، والذي يتزامن ايضا مع ذكرى ولادة مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام السيد روح الله الخميني (رضوان الله عليه).

علما، بأن الشعب الايراني يحتفل سنويا بذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، والذي يطلق عليه في البلاد "عيد الأم"، و"يوم المرأة"؛ وذلك تكريماً وتقديراً للمرأة ودورها البناء في المجتمع.

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