الخارجیة الإیرانیة: مقتل موظف في سفارتنا بدمشق إثر إصابته بجروح في هجوم الإرهابیین

وضمن ادانته العمل الاجرامي الذي ادى الى استشهاد الموظف المحلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دمشق "داوود بيطرف" يوم الاحد 15 كانون الاول/ديسمبر ،تقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" بالتهاني والتعازي إلى اسرة الشهيد والشعب الايراني.

وبالاشارة الى انه تم اكتشاف جثة الشهيد بيطرف والتعرف عليها ونقلها الى ايران في الأيام الأخيرة، اكد بقائي على مسؤولية الحكومة السورية الانتقالية في تحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

كما افاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن الوزارة تقوم بمتابعة الموضوع بالشكل المناسب عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية.

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