Iranian Labour News Agency

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سفير ايران في بيروت: أمریکا اشترطت على الحكومة السورية الجديدة عدم إعطاء أي دور لإيران

سفير ايران في بيروت: أمریکا اشترطت على الحكومة السورية الجديدة عدم إعطاء أي دور لإيران
معرف الأخبار : ۱۵۷۲۴۶۹
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قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت "مجتبى اماني": اشترطت الولايات المتحدة، على الحكومة السورية الجديدة عدم إعطاء أي دور لإيران من أجل إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وكتب "مجتبى أماني" على صفحته الشخصية على منصة ايكس: اشترطت الولايات المتحدة، بعد لقاء ممثلها بالجولاني، على الحكومة السورية الجديدة عدم إعطاء أي دور لإيران من أجل إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وقال: شهدت أنهم أصروا على مثل هذه النصيحة لجماعة الإخوان المسلمين في ۲۰۱۱-۲۰۱۳ وقدموا نفس الشرط للرئيس محمد مرسي  وعندما وجدوا مرسي وحيدا، كان الوقت قد حان للخيانة الأميركية. وحدث ماحدث وحصل ما حصل.

 

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