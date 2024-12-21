سفير ايران في بيروت: أمریکا اشترطت على الحكومة السورية الجديدة عدم إعطاء أي دور لإيران

وكتب "مجتبى أماني" على صفحته الشخصية على منصة ايكس: اشترطت الولايات المتحدة، بعد لقاء ممثلها بالجولاني، على الحكومة السورية الجديدة عدم إعطاء أي دور لإيران من أجل إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وقال: شهدت أنهم أصروا على مثل هذه النصيحة لجماعة الإخوان المسلمين في ۲۰۱۱-۲۰۱۳ وقدموا نفس الشرط للرئيس محمد مرسي وعندما وجدوا مرسي وحيدا، كان الوقت قد حان للخيانة الأميركية. وحدث ماحدث وحصل ما حصل.

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