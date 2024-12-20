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سياسة ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ - ١٦:٢٥:٣٤

عراقجي: الإرهاب قد يعود إلى سوريا ويهدد المنطقة وقد يشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من احتمال عودة الإرهاب إلى سوريا على خلفية الفوضى التي تشهدها، ما قد يشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.