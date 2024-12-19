بزشكيان يدعو الدول الاسلامية للتقارب للوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني

جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس بزشكيان اليوم الخميس امام القمة الحادية عشرة لمجوعة الدول الثماني الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (دي8) في القاهرة.

واضاف بزشكيان انه يمر اكثر من 14 شهرا حيث تتعرض فيها منطقة غرب اسيا وخاصة غزة وجنوب لبنان والان البلد الاسلامي سوريا، لهجمات واسعة يشنها الكيان الاسرائيلي الغاصب. ان القتل القاسي للمدنيين وقتل النساء والاطفال والاشخاص المتضررين من الحرب والاغتيالات الواسعة، اظهرت ابعادا جديدة من الاهداف غير الشرعية لهذا الكيان في توسيع نطاق التدهور الامني.

وتابع رئيس الجمهورية ان من واجبنا الشرعي والقانوني والانساني العمل من اجل المزيد من التقارب واتخاذ اجراءات فعلية دقيقة وعاجلة للحد من استمرار المزيد من الاضرار باحبتنا في المناطق المتازمة.

واكد في جانب اخر ان من الضروري في ضوء التدبر الجماعي للاعضاء استخدام التكنولوجيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي وادارة تبعاتها السلبية، واقترح ان تصدر القمة، التعليمات اللازمة للاستفادة المرجوة من التكنولوجيات الحديثة لجهة النهوض بالاحتمال الاقتصادي للبلدان الاعضاء.

endNewsMessage1