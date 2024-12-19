بزشكيان سيلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في القاهرة
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علن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ان رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف سيلتقي الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على هامش قمة الدول الثماني الاسلامية للتعاون الاقتصادي (دي8) في العاصمة المصرية القاهرة.
واضاف المكتب في بيان اليوم الخميس ان شهباز شريف سيلقي كلمة في قمة دي8، ويشارك في اجتماع خاص لدراسة تطورات الشرق الاوسط وفلسطين ولبنان.
وتنطلق القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي والمعروفة بـ "دي 8" اليوم الخميس في القاهرة لدراسة التطورات والتغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم الاسلامي.