بزشكيان سيلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في القاهرة

واضاف المكتب في بيان اليوم الخميس ان شهباز شريف سيلقي كلمة في قمة دي8، ويشارك في اجتماع خاص لدراسة تطورات الشرق الاوسط وفلسطين ولبنان.

وتنطلق القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي والمعروفة بـ "دي 8" اليوم الخميس في القاهرة لدراسة التطورات والتغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم الاسلامي.

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