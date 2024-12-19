الرئیس بزشکیان یستقبل الامین العام لمجموعة "دی8" فی القاهرة

ويزور الرئيس بزشكيان القاهرة للمشاركة في قمة دي8 الحادية عشرة، ويلقي فيها كلمة ويلتقي على هامشها بعض قادة وكبار مسؤولي الدول المشاركة لبحث القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وتنطلق الدورة الحادية عشرة لقمة "دي8" اليوم الخميس في القاهرة لمناقشة التطورات والتغيرات الاقتصادية والسياسية للعالم الاسلامي.

وتضم مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي في عضويتها كلا من ايران وتركيا ومصر وباكستان واندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنغلادش.

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