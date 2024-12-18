فتح صفحة جدیدة فی العلاقات بین ایران ومصر

واضاف اميري صالحي خلال لقائه مساعد وزير الخارجية المصري ياسر شعبان على هامش مؤتمر الدول الاعضاء برابطة الحضارات القديمة المنعقد في العاصمة الارمينية يريفان ان ايران ومصر ونظرا الى ماضيهما الحضاري والثقافي، يجب ان يتحركان اكثر فاكثر على طريق تحسين العلاقات لا سيما في الحقل الثقافي.

ووجه دعوة لمساعد وزير الخارجيية المصري لزيارة ايران رسميا، داعيا الى تحسين العلاقات في مجالات السياحة والتراث الثقافي والمشغولات اليدوية بين البلدين.

اما مساعد وزير الخارجية المصري ياسر شعبان فاشار الى التقارب الثقافي بين البلدين قائلا ان هدف مصر يتمثل في تحسين العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية لا سيما الثقافية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعرب عن ارتياحه لهذا اللقاء داعيا الى عقد المزيد من اللقاءات والاتفاق لزيادة التعاون في مجالات التراث الثقافي والسياحة والمصنوعات اليدوية.

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