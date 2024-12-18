محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والمصري

ومن المقرر أن تعقد القمة الحادية عشرة للدول الإسلامية الثماني النامية، المعروفة باسم "دي 8" يوم الخميس في القاهرة، للبحث في التغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم الإسلامي.

وانعقد اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجموعة "دي 8" اليوم الأربعاء، قبل يوم واحد من اجتماع رؤساء دول المجموعة.

وتم تحديد موضوع "الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل" ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع.

كما من المقرر على هامش هذه القمة عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان، من المقرر عقده بعد ظهر الخميس.

وتشكلت مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية عام 1997 من قبل إيران وتركيا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا ومصر ونيجيريا، وتتخذ أمانة المجموعة إسطنبول مقرا لها.

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