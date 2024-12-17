الرئیس بزشکیان سیتوجه إلى مصر

وقال بقائي: إن وزير الخارجية سيتوجه إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي.

وبحسب قوله فإن اجتماع وزراء خارجية ثماني دول إسلامية نامية وهي إيران وتركيا ومصر وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنغلاديش سيعقد غدا الأربعاء، ليقعد اجتماع رؤساء هذه المنظمة بعد غد الخميس لوضع اللمسات الاخيرة على وثائق اجتماع القمة.

واضاف أن الاجتماع الحادي عشر لرؤساء هذه المنظمة سيعقد يوم الخميس ويشارك فيه الرئيس بزشكيان.

وتابع قائلا: الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تشكيل اقتصاد للمستقبل" تم تحديده كموضوع رئيسي لهذا الاجتماع.

كما أشار إلى ضرورة استغلال كل فرصة مثل هذا الاجتماع لطرح القضايا الإقليمية، وأعلن أنه من المقرر عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول الثماني لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان وانه سيعقد مساء الخميس المقبل.

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