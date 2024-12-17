قائد الثورة: الولایات المتحدة والکیان الصهیوني وحلفاؤهما مخطئون جدا إذا ظنوا أن ما یحدث في سوریا سینهی المقاومة

وبمناسبة أيام ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استقبل قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي اليوم الثلاثاء جمعا من السيدات في حسينية الإمام الخميني (رض).

واعتبر قائد الثورة الاسلامية "ان الإجراءات الخفية والحرب الناعمة التي يشنها الأعداء للانحراف عن القيم وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالمرأة من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلمين الاهتمام بها، مؤكدا على أن العدو ليس خاملا ، بل منشغلا بالتخطيط والتصميم."

وتابع سماحته "ان اعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية سرعان ما أدركوا أن الثورة لا يمكن هزيمتها بالأساليب المادية، فاتجهوا إلى الأساليب المبرمجة الناعمة كالشعارات الطنانة والعناوين الرنانة المضللة مثل الدفاع عن حقوق المرأة، وافتعال أعمال الشغب بحجة الدفاع عن مجموعة من النساء أو امرأة في بلد ما.

الكيان الصهيوني واهم بأن المقاومة انتهت

وبالاشارة الى التطورات الأخيرة في سورية واستمرار جرائم الكيان الصهيوني في عدوانه اليومي على غزة ولبنان،أكد قائد الثورة الاسلامية على أن مسيرة شهداء المقاومة مستمرة وأهل غزة ولبنان صامدون ويقاومون ضد اعتداءات الصهاينة اليومية.

وتابع سماحته "ان الكيان الصهيوني يسعى لتطويق حزب الله والقضاء عليه عبر ما تم فعله في سورية ، لكن الصهاينة والولايات المتحدة وكل من يقف إلى جانبهم مخطئون في اعتقادهم بأن المقاومة انتهت في المنطقة ومن سيتم القضاء عليه فعليا هو الكيان الإسرائيلي.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية " إن روح السيد حسن نصر الله حية ، وروح السنوار حية ،وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسديا فقط لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر."

السيدة فاطمة الزهراء (ع) نموذج خالد للمرأة المسلمة

و في جانب أخر من خطابه أكد قائد الثورة الاسلامية أن السيدة فاطمة الزهراء (ع) ، هي نموذج المرأة المسلمة الخالد في العبادة والسياسة والتعليم والحياة.

واوضح سماحته ان السيدة الزهراء (ع) كانت رفيقة النبي (ص) في أيامه الشداد، وشريكة أمير المؤمنين علي (ع) في الجهاد، وكانت مبهرة لأعين الملائكة في عبادتها ، وكانت محدثة مبلغة وواعظة مؤثرة في السياسة.

وكان قائد الثورة، قد أشار خلال استقباله مداحي أهل البيت عليهم السلام قبل ثلاث سنوات إلى طلب جمع من السيدات لإقامة هذا اللقاء في أيام ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، معتبرا أن هذه اللقاءات مناسبة، بحيث أنها عقدت على مدى العامين الماضيين في أيام ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع).

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