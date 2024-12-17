بزشکیان يهنئ امير دولة قطر بالعيد الوطني

وقدم الرئيس بزشکیان خالص التهاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري بمناسبة العيد الوطني، وقال: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على تعزيز العلاقات التاريخية والعلاقات السياسية والثقافية والشعبية مع حكومة قطر، للاستفادة من كافة الإمكانات المتوفرة لديها لتطوير التعاون وتعزيز العلاقات القائمة.

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