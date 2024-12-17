بزشکیان يهنئ امير دولة قطر بالعيد الوطني
معرف الأخبار : ۱۵۷۱۰۱۹
هنأ رئيس الجمهورية "مسعود بزشکیان" امير دولة قطر بمناسبة العيد الوطني في بلاده معرباً عن أمله في توسیع العلاقات بين البلدين وتعزيزها في كافة المجالات في ظل الجهود المشتركة.
وقدم الرئيس بزشکیان خالص التهاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري بمناسبة العيد الوطني، وقال: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على تعزيز العلاقات التاريخية والعلاقات السياسية والثقافية والشعبية مع حكومة قطر، للاستفادة من كافة الإمكانات المتوفرة لديها لتطوير التعاون وتعزيز العلاقات القائمة.