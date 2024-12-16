قائد الثورة یستقبل غدا جمعا من السیدات بمناسبة ایام ذکرى میلاد السیدة فاطمة الزهراء (س)

وبمناسبة ايام ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يستقبل قائد الثورة اية الله السيد علي الخامنئي يوم غد جمعا من السيدات في حسينية الامام الخميني (رض).

وكان قائد الثورة، قد اشار خلال استقباله مداحي اهل البيت عليهم السلام قبل ثلاث سنوات إلى طلب جمع من السيدات لاقامة هذا اللقاء في ايام ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (س)، معتبرا ان هذه اللقاءات مناسبة، بحيث انها عقدت على مدى العامين الماضيين في ايام ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س).

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