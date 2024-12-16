بزشکیان: یجب ان نفکر دائما بتحقیق الافضل

وخلال مراسم تكريم الفائزين بالميداليات الأولمبية والبارالمبية بباريس اليوم الاثنين ، قال الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان": "أنا سعيد برؤيتكم عن قرب وهذا ما يجعلني فخورا."

وأضاف بزشكيان:" كإيرانيين، لا ينبغي أن يكون في ذهننا أي شيء سوى أن نحقق الأفضل."

واعتبر الرئيس الايراني أنه لا يوجد عائق أمام حل أي مشكلة في البلاد، مؤكدا على انه بالتعاون والعمل معا يمكن حل المشاكل التي تواجهها البلاد والارتقاء بمكانة ايران في المنطقة والعالم.

هذا وأقيم اليوم الاثنين حفل تكريم مجموعة رياضيين ايرانيين من مدربين ومشرفين ولاعبين حائزين على ميداليات اولمبية وبارالمبية في باريس 2024 بحضور الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية، ومساعد الرئيس للشؤون التنفيذية، ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، ورؤساء الاتحادات، وثلة من الشخصيات الرياضية الايرانية البارزة .

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