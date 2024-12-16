المتحدث باسم الخارجية: تقاعس المنظمات الدولية تجاه الإبادة الجماعية في غزة مخجل

وأدان اسماعيل بقائي صباح اليوم الإثنین، بشدة استمرار الاعتداءات الوحشية التي يشنها الکیان الصهيوني على مخیمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك مخيم النصيرات، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء، بينهم أطفال.

ووصف بقائي استمرار تقاعس المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي تجاه الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين بسبب الدعم الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للکیان الصهيوني بأنه أمر مخجل.

ودعا المجتمع الدولي إلی التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاكمة ومعاقبة قادة کیان الاحتلال الصهیوني لارتكابهم جرائم بشعة.

وأشار إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن الملاحقة الجنائية واعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية کما أشار إلى مسؤولية الدول الأعضاء في المحكمة لتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلا عن واجب جميع الدول وفقا للقانون الدولي العام لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحظر الإبادة الجماعية.

وقال: إن الکیان الصهيوني ارتكب بلا شك جريمة الإبادة الجماعية والاغتصاب بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت إلى تجاهل الکیان الصهيوني للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف أعمال الإبادة الجماعية والامتناع عن ارتكاب أعمال مخالفة لـ "اتفاقية حظر الإبادة الجماعية.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لإجبار الکیان الصهیوني على تنفيذ أحكام الركن القضائي للأمم المتحدة.

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