عراقجي يؤكد على مواصلة المشاورات بين إيران واليابان

والتقى نائب وزير الخارجية الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، اليوم الأحد بوزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" وذلك للتشاور بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأشار "فوناكوشي" في هذا اللقاء إلى العلاقات الودية طويلة الأمد بين إيران واليابان، مُؤكداً على أهمية مواصلة المشاورات لتطوير العلاقات الثنائية ومساعدة حلّ القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإيراني خلال هذا اللقاء بالمشاورات مع اليابان بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على أهمية استمرار هذه المشاورات مع الأخذ في الاعتبار بالتطورات الأخيرة في المنطقة وخاصة في سوريا والمخاوف المشتركة بين البلدين.

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