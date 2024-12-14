الرئیس الإیراني یزور مصر

وقال مسؤول إيراني لموقع میدل إیست نیوز ان الرئیس بزشکیان سیزور مصر للمشارکة في اجتماع مجموعة دي 8 حیث سیعقد خلال هذه الزیارة لقاءات ثنائية مع المسؤولین المشارکین في هذا الإجتماع.

وأعلنت وسائل الإعلام في وقت سابق عن زیارة الرئیس الترکي رجب طیب أردوغان إلی مصر یوم الخمیس.

ونظرا للتطورات الأخیرة في سوریا فمن المتوقع أن یلتقي رئیسا إيران وترکیا علی هامش هذا الإجتماع لمناقشة التطورات في سوریا.

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