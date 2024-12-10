الحکومة الإیرانیة: نراقب التطورات في سورية

وفي مؤتمرها الصحفي الأسبوعي،أشارت المتحدث باسم الحكومة الايرانية الى التطورات في سورية، معتبرة ان الجيش السوري عجز عن إيقاف المنظمات المسلحة وشهد الجميع تغيير النظام في سورية مؤكدة على ان علاقات ايران مع سورية قائمة على احترام وحدة وسلامة أراضي هذا البلد متمنية الأفضل للشعب السوري.

واضافت مهاجراني بأن هناك قواسم مشتركة عديدة في مجال الثقافة والحضارة مع سورية ،كما ان هناك علاقات طويلة الأمد مع الشعب السوري، متأملة بأن يكون ما يحدث حاليا هو لصالح الشعب السوري.

السياسة الخارجية الايرانية تقوم على ثلاثة مبادىء

وردا على سؤال حول موقف حكومة بزشكيان من التطورات في سورية، أوضحت مهاجراني بأنه يتم اتخاذ القرارات في العديد من القضايا في السلطة الحاكمة، ومن الطبيعي أن تكون الحكومة هي السلطة التنفيذية مع الاعتبارات التي تضعها السلطة الحاكمة في الاعتبار، فالعديد من القضايا ليست قرار الحكومة وقد تمت دراسة تكاليف هذه الامور مع مراعاة المصالح الوطنية في هذا الشأن.

وتابعت موضحة بأن الحكومة تراقب التطورات في سورية، ولذلك سنتقدم بعلاقاتنا مع الدول الأخرى على أساس المبادئ الثلاثة التي يوصي بها قائد الثورة الاسلامية في السياسة الخارجية الايرانية، وهي العزة والحكمة والمصلحة العامة، مبيّنة ان الدفاع عن الأماكن المقدسة والدبلوماسية والحفاظ على كرامة الإنسان هي امور من المحاور والاعتبارات التي تضعها ايران في الاعتبار دائما.

وردا على سؤال حول اقامة علاقات مع الجماعات المسلحة المتمركزة في سورية،اوصحت مهاجراني بأنه تتم المتابعة اللازمة لحماية المصالح الوطنية الايرانية في سورية، ولكن من الضروري أن يكون هناك حد أدنى من الاستقرار في ذلك البلد وستكون كافة الاتصالات والمشاورات من أجل حماية المصالح الوطنية ودراسة الأوضاع هناك.

الاتفاقية الايرانية-الصينية

وردا على سؤال حول الاتفاقية الايرانية-الصينية طويلة الامد والتي تستمر 25 عاماـ اوضحت مهاجراني انها لم تصل بعد الى مرحلة التنفيذ،وتتم مناقشة تفاصيلها حاليا مشيرة الى ان هناك علاقات اقتصادية جيدة مع الصين.

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