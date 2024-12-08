متحدث الخارجية: التدابير اللازمة اتُخذت للتاكد من سلامة موظفي السفارة الايرانية في دمشق

وفي تصريح للصحافيين، عصر اليوم الاحد، اكد بقائي بانه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة موظفي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق؛ والسفير والموظفون هم في اتم السلامة".

وتعقيبا على التقارير الواردة بشأن الاعتداء على مبنى السفارة الايرانية في دمشق، ادان المتحدث باسم الخارجية هذه الممارسات؛ مؤكدا بان تأمين وحماية المقار والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، يشكل احد المبادئ الاساسية للقانون الدولي، والذي يجب الالتزام به على الدوام.

ومضى بقائي الى القول : ان جمهورية ايران الاسلامية، حذرت خلال اتصالاتها مع الاطراف المؤثرة في التطورات السورية، بِشأن هذا الامر وطالبت بمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

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