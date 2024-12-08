القنصل العراقي الجديد يبدأ مهامه في مدينة مشهد الإيرانية

واجرى "التميمي" محادثات مع مستشار الوزير، رئيس ممثلية وزارة الخارجية في المحافظات الشمال شرقية للبلاد "أحمد معصومي فر"، بمقر الممثلية في مدينة مشهد المقدسة (محافظة خراسان الرضوية).

وأعرب القنصل العام العراقي، خلال هذا اللقاء، عن أمله في أن يتمكن عبر التعاون والتنسيق مع الخارجية، من أداء المهام الموكلة إليه في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الصديقين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات المتينة والواسعة بين البلدين، ولا سيما التعاون بين محافظة خراسان رضوي وجمهورية العراق في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.

واستعرض التميمي ومعصومي فر، سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات السياحة والزيارة، مع التركيز على الفرص المتاحة في ظل العتبات المقدسة بالعراق والعتبة الرضوية المقدسة في ايران، بهدف تطوير السياحة الدينية وتسهيل اجراءات السفر بالنسبة لمواطني البلدين.

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