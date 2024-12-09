رئیس منظمة الحج والزیارة: لم یتم إرسال أي زائر إلى سوریا خلال الأشهر الأخیرة

وقال بيات في تصريح صحفي الاحد: نظراً للظروف الأمنية التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة، لم نقم بأي عملية ايفاد على شكل قوافل زيارة من قبل منظمة الحج والزيارة إلى سوريا ودمشق ، فلا داعي للقلق في هذا الصدد.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد دخلت الى دمشق فجر الاحد واعلنت اسقاط نظام الرئيس السابق بشار الاسد، اثر هجمات بداتها الاسبوع الماضي، من دون مقاومة تذكر من الجيش، سيطرت خلالها على حلب ومن ثم حماة وحمص وصولا الى العاصمة.

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