إیران تدعو النظام السوري و "المعارضة الشرعیة " الی الحوار

وقال عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني عقب انتهاء اجتماع أستانا الذي يضم وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في الدوحة: "يجب أن تبدأ المحادثات السياسية بين الحكومة السورية والجماعات المعارضة الشرعية".

وأضاف عراقجي بعد اجتماع أستانا: "لقد عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًّا لمجموعة أستانا بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وفي نهاية اللقاء انضم غير بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".

وتابع عراقجي: "تمت مناقشة القضايا الراهنة في سوريا، وهي قضايا خطيرة للغاية، واتفق جميع المشاركين على ضرورة إنهاء الصراعات فورًا، واحترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، والرجوع إلى الأمم المتحدة بشكل نهائي".

ولفت الوزير الإيراني إلى أن "الأهم هو بدء محادثات سياسية بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة الشرعية"، حسب قوله.

وشدد عراقجي على أن "هذه كانت مطالب اللقاء، وتم الاتفاق على ضرورة التشاور مع الحكومة السورية بهذا الخصوص، كما قررت روسيا التشاور مع الحكومة السورية".

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