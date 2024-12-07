إيران تنفي إخلاء سفارتها في دمشق

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاخبار التي زعمت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بإخلاء سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

وردا على سؤال وكالة اسنا حول تقرير بعض وسائل الإعلام الغربية بهذه الخصوص، قال اسماعيل بقائي: "|الأخبار التي تتحدث عن إخلاء سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق غير صحيحة وانها تواصل نشاطها".

وبحسب هذا التقرير، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مساء الجمعة، في خبر لها، أن إيران بدأت بإجلاء قواتها من سوريا، وقامت بنقلها من دمشق إلى لبنان والعراق وطهران.

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