عراقجي: عدم استئصال جذور الإرهاب سیحول سوریا إلى قاعدة للجماعات الإرهابیة

والتقى عباس عراقجي، الیوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" خلال زيارته لبغداد.

وأكد عراقجي خلال اللقاء، أن دعم كافة دول المنطقة لسوريا والعراق أمر ضروري وحيوي لمحاربة الإرهابيين وهزیمتهم.

وأشار إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة المشاورات بين البلدين في ظل الوضع الحساس الراهن وقال: إن العراق حكومة وشعبا یحمل ذكريات مريرة للغاية عن انتشار ظاهرة الإرهاب الشريرة وقد شهدنا الكثير من الجهود والتضحيات التي بذلها الشعب والحكومة والمرجعیة الدینیة في العراق للتغلب على تلك الظروف الصعبة وهزيمة الإرهاب.

وأشار عراقجي إلى عملية المتابعة الأخيرة لتطوير العلاقات بين البلدين، وأكد الإرادة الجادة للرئيس الإيراني في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.

ومن جانبه خاطب رئيس وزراء العراق خلال اللقاء، عباس عراقجي وقال : ابلغ تحياتي إلى قائد الثورة الإسلامیة والرئیس بزشکیان .

وثمن دعم إيران حكومة وشعبا لاستقرار وأمن دول المنطقة وخاصة العراق وقال: لن ننسى أبدًا دعم وتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية محاربة وهزيمة الإرهاب في العراق.

واعتبر أنه من المهم مواصلة التشاورمع الأشقاء الإيرانيين، خاصة في الوضع الراهن، حيث تشهد المنطقة، وخاصة سوريا، تطورات مختلفة وحساسة للغاية وشدد على ضرورة التشاور بين البلدين.

کما أشار إلى أهمية أمن واستقرار سوريا بالنسبة للعراق والمنطقة برمتها مؤكدا استعداد العراق لدعم ومساعدة سوریا حكومة وشعبا في تجاوز الأوضاع الراهنة ومحاربة الإرهاب.

كما أكد السوداني جهود العراق الجادة لتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد في المجالات كافة، لاسيما تعزيز التعاون في مجال الترانزيت والنقل.

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